(PLO)- Công an khống chế nghi can cướp ngân hàng; Bắt nghi can tống tiền nhân viên ngân hàng một tỉ đồng; Bắt một người tự xưng cán bộ để lừa chạy việc vào viện kiểm sát; Côn đồ dùng mã tấu chém gần đứt lìa bàn tay học sinh,... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h, ngày 13-10.