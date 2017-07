(PLO)- Người mặc cảnh phục công an tử vong không phải công an; 3 mẹ con bị lũ cuốn: Tìm thấy thi thể con trai 17 tuổi; Lật thuyền trên hồ Trị An, cô gái trẻ tử vong; Ba bị cáo tạt axit nữ sinh ở Sài Gòn lại hầu tòa,... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 24-7.