(PLO)- Công an nói về tin đồn CSGT Nguyễn Văn Thành bị kỷ luật; Hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm đối với công an; Truy tố viên công an cấu kết người tình lừa đảo; Nhà 4 tầng bốc cháy trong đêm, 2 mẹ con chết thảm,... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h, ngày 19-7.