(PLO)- Sáng ngày 2-2, trên Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Dương Đình Cúc đến chân cầu Bình Điền bị ngập nặng do triều cường. Trong giờ cao điểm, người dân bì bõm giữa dòng nước, nhiều xe bị chết máy. Thấy vậy Đội CSGT An Lạc (thuộc PC67 Công an TP.HCM) đã huy động lực lượng đẩy xe chết máy cho người dân, dùng ô tô đặc chủng đưa xe qua khỏi điểm ngập, đến khu vực an toàn.