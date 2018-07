(PLO)- Tối 21-7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết Bộ Công an cùng Công an tỉnh Sơn La đang tích cực điều tra để làm rõ các sai phạm liên quan đến việc những dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi THPT quốc gia 2018 của thí sinh tại tỉnh Sơn La.