(PLO)- Celine Tam (chín tuổi, đến từ Hong Kong) mới đây chinh phục hàng triệu trái tim khi xuất hiện trong chương trình America's Got Talent (Tìm kiếm tài năng Mỹ) và thể hiện ca khúc My heart will go on (nhạc phim Titanic) của diva Celine Dion.

Nguồn: Theo Zing.vn