(PLO)- Chiều 14-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên-Huế được biết đơn vị đã phối hợp Công an TP Huế, Công an thị xã Hương Thủy và các đơn vị có liên quan, bước đầu đã bắt giữ được nhóm đối tượng nghi can gây ra vụ giết người tại đường Lê Quý Đôn, TP Huế.