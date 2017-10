(PLO)- Camera gắn trên người (còn gọi Body Cam) được sử dụng cho lực lượng an ninh ở các nước phát triển, hiện nay thiết bị này đã được trang bị cho CSGT và CSTT, công an quận 12, TP.HCM. Body Cam ngoài việc ghi lại bằng chứng để bổ sung hồ sơ người vi phạm mà còn có tác dụng chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực của công an khi làm nhiệm vụ.