(PLO)- Sáng 13-10, khu vực vòng xoay An Lạc (TP.HCM) ngập nặng vì cơn mưa lớn tối qua. Nhiều xe bị chết máy khi qua khu vực này. Đội CSGT An Lạc, (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã điều động lực lượng đến hiện trường, vừa điều tiết phân luồng tránh ùn tắc, vừa hỗ trợ các xe bị chết máy đến nơi khô ráo.