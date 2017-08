Giọng ca nhí Cline Tam tiếp tục 'đốn tim' triệu người

Celine Tam - cô bé có cái tên và giọng hát giống Céline Dion một lần nữa gây chú ý trong chương trình America's Got Talent với ca khúc "How Am I Supposed To Live Without You".

Celine Tam hát phiên bản "Làm thế nào tôi có thể sống thiếu cậu", Golden Buzzer từ Laverne Cox trên chương trình America's Got Talent Season 12 Judge Cuts vào thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017.