(PLO)- Bài hát "See You Again" nổi tiếng trong phim Fast & Furious 7 chính thức trở thành Music Video có lượt xem nhiều nhất trên YouTube, cùng với đó là bài hát "Despacito" cũng chứng tỏ sức hút khi vươn lên tới vị trí thứ 5.