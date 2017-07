(PLO)- Tiếp nối thành công rực rỡ của hai phần trước, phần 3 cũng là phần cuối cùng của series phim về hành tinh khỉ - War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ) sắp ra mắt ở rạp Việt và toàn thế giới vào ngày 14-7 tới.