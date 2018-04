(PLO)- Sau khi xem video quay cảnh cô giáo cơ sở mầm non ABC (phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) kẹp đùi, kẹp chân đánh liên tiếp vào trẻ, sáng 20-4, ông Trần Thế Sơn, Trưởng Phòng Mầm non Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, nói: "Qua cảm nhận trực quan, cô giáo này quá nóng nảy, kẹp chân, kẹp con người ra vào đùi thực sự là bạo hành rồi".