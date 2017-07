(PLO)- Chiều 15-7, xe khách mang BKS 51B - 107.98 chạy tuyến Nghệ An- Sài Gòn , đang đỗ bên quốc lộ 7A (huyện Con Cuông, Nghệ An) bất ngờ lửa bốc cháy từ đầu xe. Sau đó, do trời nắng nóng và có gió, lửa lan cháy dữ dội cả xe.