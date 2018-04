(PLO)- Sáng nay (20-4), cộng đồng mạng đang xôn xao video clip quay trong lớp học mầm non có cảnh một phụ nữ xách, đánh liên tiếp một học sinh. Clip được quay tại một trường mầm non bên đường Lý Thường Kiệt (TP Vinh, Nghệ An). Tối 19-4, sau khi xuất hiện clip trên mạng xã hội, một số giáo viên đã đến nhà học sinh để xin lỗi.