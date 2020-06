(PLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Quốc Đạt do có hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.