(PLO)- Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiến hành khởi tố bị can đối với 10 cán bộ tại Sở Y tế Đắk Lắk. Trong đó, có 6 bị can bị bắt tạm giam 3 tháng và 4 bị can cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can này đều bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.