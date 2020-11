Bắt quả tang cơ sở sản xuất dung dịch tẩy rửa vệ sinh giả

(PLO)- Ngày 4-11, phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vụ nghiệp vụ bắt quả tang một cơ sở chuyên sản xuất hàng giả với số lượng lớn.