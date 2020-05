(PLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Krông Pắk đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.