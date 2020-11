(PLO)- Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 12 khiến hàng trăm nhà dân và hoa màu bị ngập lụt. CBCS Công an huyện Krông Bông đã triển khai lực lượng kịp thời cứu hộ, sơ tán người dân đến nơi an toàn.