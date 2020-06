(PLO)- Chiều 21-6, trao đổi với PLO, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan công an đã tạm giữ một nghi phạm liên quan đến vụ cháu K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) bị sát hại.