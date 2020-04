(PLO)- Ngày 24-4, Công an phường Tân An - TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chuyển giao một đối tượng chuyên trộm cắp tài sản cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.