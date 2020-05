Đối tượng tàng trữ ma túy ngỏ ý hối lộ công an 100 triệu

(PLO)- Chiều 15-5, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chuyển giao một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy cho Công an TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra mở rộng.