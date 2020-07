(PLO)- Tối 5-7, CLB Nhảy hiện đại Crowbar và nhóm Bigsouth tổ chức giải đấu hiphop 2 với 2 The get down - Vol 1 nhằm tạo sân chơi giao lưu, kết nối các bạn trẻ có cùng sở thích và đam mê hiphop trên địa bàn TP.HCM.