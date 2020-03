(PLO)-Ngày 29 – 3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành làm việc với 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid -19 làm hoang mang dư luận.