(PLO)- Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn từ Nghệ An đi các tỉnh phía Nam Trung Bộ tiêu thụ, bắt 2 đối tượng và thu giữ 3kg ma túy.