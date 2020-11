(PLO)- Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Tang vật thu giữ là 12 bánh heroin.