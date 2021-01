(PLO)- Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã phối hợp cùng Phòng 3, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triệt phá thành công nhóm chuyên trộm cắp xe máy có giá trị cao và tiêu thụ tài sản do phạm tội trên địa bàn TP.HCM.