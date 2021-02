(PLO)- Ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động" trong vụ vận thăng lồng rơi tự do khiến 3 người tử vong.