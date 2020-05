(PLO)-Ngày 6-5, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vừa được công an triệt phá.