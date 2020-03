(PLO)- Sáng 5-3, tại trụ sở Công ty cổ phần TMSX-XD Hưng Thịnh (KCN Đồng An, TP Thuận An, Bình Dương), Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với hai người từng bị giam giữ không có lệnh hợp pháp.