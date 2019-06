(PLO)- Chiều 12-6, tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự nhằm thực hiện tinh thần phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam giữa Bộ Công an và Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Công an đã cùng các đại biểu tập bài tập thể dục giữa giờ.