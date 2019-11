(PLO)- “We win as one” là ca khúc do nhạc sĩ Ryan Cayabyab sáng tác và được chọn làm ca khúc chính tại SEA Games 30. Điều thú vị là “We win as one” (tạm dịch: Chúng ta cùng chiến thắng) cũng là slogan của SEA Games 30. Bài hát được ca sĩ Lea Salonga thể hiện.