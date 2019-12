Thanh niên kể vụ công an bắt xe đưa về phường cưỡng đoạt tiền

(PLO)- Sau khi Pháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin, giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Thanh tra Công an vào cuộc làm rõ hành vi cưỡng đoạt tiền của một bảo vệ dân phố và thiếu úy công an.