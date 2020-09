Video: Công ty nghi lừa tuyển dụng ở Thủ Đức bị kiểm tra

(PLO)- Ngay sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Bẫy lừa tuyển lao động nhan nhãn trên mạng”, Công an phường phối hợp với uỷ ban đến làm việc với công ty TNHH DV An Ninh Việt An để làm rõ vụ việc.