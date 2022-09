Toàn cảnh vụ cháy làm 33 người chết ở quán karaoke An Phú, Bình Dương

(PLO)- Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 6-9-2022 , Công an thành phố Thuận An nhận tin báo cháy tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khoảng 20 giờ ngày 6-9, lửa bùng lên từ tầng hai của quán karaoke An Phú. 22 người chạy lên sân thượng được cứu an toàn. Đêm 6-9, Bệnh viện Đa khoa An Phú tiếp nhận 40 nạn nhân. Đến 21 giờ ngày 7-9, công tác tìm kiếm nạn nhân được hoàn tất, tổng số nạn nhân tử vong là 33.

LÊ ÁNH - NGUYỄN TÂN - MINH KHOA - ĐỖ TÙNG