(PLO)- Ngày 21-9, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn, người đã xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính, lấy vàng vứt ra ngoài tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

NHẬT DIỄM - NAM HOÀNG - ĐỖ TÙNG