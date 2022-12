(PLO)- Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp tại chín Trung tâm Đăng kiểm. Theo đó, xác định có khoảng 70.000 phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng. Hiện công an TP.HCM đã bắt giữ tổng cộng 33 bị can.

NGUYỄN TÂN - TỰ SANG - MINH KHOA - ĐỖ TÙNG