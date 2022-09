(PLO)- Tối qua (6-9), vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương.

NGUYỄN TÂN - HUỲNH THƠ - MINH KHOA