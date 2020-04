Cụ bà tự tay may khẩu trang tặng người nghèo

(PLO)- Đã ở tuổi cổ lai hi, nhưng mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, ở hẻm 74, đường Trương Quốc Dung, quận 3 vẫn tỉ mẩn ngồi bên chiếc máy may để may khẩu trang tặng cho người nghèo.