(PLO)- Chiều 2-2, Công an quận 10, TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Đồng Nai vây bắt được nghi can dùng vật nghi súng và lưu đạn đe dọa khi bị công an kiểm tra hành chính tại đường Lý Thái Tổ vào chiều ngày 30-1 để cố thủ trong nhà rồi tẩu thoát.