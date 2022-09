(PLO)- Ngày 13-9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Cường (43 tuổi, quê Nghệ An) để xử lý hành vi cướp giật tài sản.

NHẬT DIỄM - MINH KHOA - ĐỖ TÙNG